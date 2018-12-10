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عودة: القائمة المشتركة مُجنَّدة بكامل القوة لتمرير القانون المساعد لممتحني النقابة.



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شارك أعضاء القائمة المشتركة اليوم في مؤتمر "نداء المتدرّبين" الذي عُقد في الكنيست حول امتحان نقابة المحامين، الذي كانت نتائجه الأخيرة صاعقة بعد أن كانت نسبة النجاح 12% فقط! وصفر للممتَحنين العرب.


وحول ذلك عقّب النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة: "إن نسبة "فشل" بما مقداره 88% ما هو إلّا شهادة فشل لنقابة المحامين ووزيرة القضاء ونجاحًا للممتَحنين. لن نرضى أن يتم تحويل حلم المتدربين الى كابوس. لا يُعقل تغيير قوانين اللعبة في منتصف اللعبة وتحديد هدف الحدّ من كمية المحامين عن امتحان تعجيزي لإفشال المحامين المتدربّين في محطتهم الأخير قبل بدئهم من مزاولة المهنة. لا يمكن الحكم على مجموعة في عبء لا يستطيعون تحمّله".


وأضاف عودة: "القائمة المشتركة مُجنّدة بكامل القوة لإنصاف المحامين المتدربين، وإعطائهم الفرصة لمزاولة عملهم وتحقيق حلمهم. لن نقبل بقضاء نقابة المحامين ووزارة القضاء. فإنْ هم سعوا لإفشال طلابنا، سنسعى نحن لإنجاحهمِ."




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