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الكرملين: الاتهامات بضلوع روسيا في الاحتجاجات الفرنسية افتراء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفض الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الاتهامات بضلوع روسيا في الاحتجاجات الفرنسية، مؤكدا أنها باطلة وافتراء محض.



وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "أي ادعاءات بشأن ضلوع روسيا المحتمل (في الاحتجاجات) ليست إلا افتراء".


وحسب المتحدث باسم الكرملين، فإن الاحتجاجات التي شهدتها باريس مؤخرا تعتبر "شأنا داخليا حصريا لفرنسا"، وروسيا "لم تتدخل ولا تنوي التدخل في شؤون داخلية لأي دولة أخرى، بما فيها فرنسا".


وشدد بيسكوف، على أن "موسكو تولي أهمية كبيرة جدا لتطوير علاقاتها مع باريس"، وأضاف: "يعمل الطرفان على ذلك بشكل حثيث ونحترم السيادة الفرنسية، ونشعر بالامتنان عندما تعاملنا فرنسا بالمثل".

وردا على طلب الصحفيين التعليق على تحقيق فرنسا  في ضلوع روسيا باحتجاجات باريس، قال بيسكوف: "أود التصحيح، والإشارة إلى أن الحديث لم يذكر ضلوع روسيا، حسب ما سمعت من تصريحات، كان هناك حديث عن تدخل خارجي مفترض، قبل أن يسارع "أصدقاؤنا" إلى إقحام روسيا في الموضوع".




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