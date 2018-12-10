وكلاء, أوزيل, يطيرون, للتفاوض, مع, عملاق, إيطالي,

بات موقف الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب آرسنال الإنجليزي، من البقاء في الجانرز، محل شك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن مستقبل أوزيل في آرسنال بات مجهولًا، في ظل عدم تفاؤل أوناي إيمري، المدير الفني للجانرز، بمساهمة اللاعب الألماني مع الفريق.وأضافت الصحيفة أن وكلاء أوزيل بجانب شقيقه موتلو، سيتوجهون إلى إيطاليا هذا الأسبوع، من أجل وضع شروط اللاعب على طاولة إنتر ميلان.وتابعت الصحيفة أن آرسنال قد يكون مستعدًا لقبول عرض بيع أوزيل، خاصة أن الألماني هو صاحب أعلى دخل في الفريق براتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني.وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن آرسنال الإنجليزي يريد بيع مسعود أوزيل، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني فقط