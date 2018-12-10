كارمن, سليمان, مع, زوجها, في, جلسة, تصوير, جديدة,

خضعت الفنانة المصرية كارمن سليمان، نجمة برنامج «Arab Idol»، لجلسة تصوير برفقة زوجها الموزع الموسيقي والملحن مصطفى جاد.

كارمن، اختارت للجلسة نفس إطلالتها في مهرجان «نجم العرب»، والذي فازت فيه بجائزة أفضل مطربة شابة لعام 2018.وظهر في الصور مدى الرومانسية التي تجمع كارمن بزوجها والذي قام بطبع قبلة على خدها خلال الجلسة، وحصدت الصور على العديد من تعليقات متابعيها الذين تمنوا لهما حياة زوجية سعيدة.وكانت كارمن وزوجها قد احتفلا بعيد زواجهما الثاني خلال الفترة الماضية، وأسفر هذا الزواج عن ولد وحيد وهو زين.يذكر أن كارمن سليمان، طرحت مؤخرًا كليب «بنحب الحياة»، وذلك ضمن حملة توعوية عن مرض القولون التقرحي المعروف باسم «الكرون».كما شاركت في أغنية جماعية لمؤتمر شباب العالم الدولي، في دورته الثانية والتي أقيمت مطلع نوفمبر، في شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.الفنانة الشابة من مواليد 7 أكتوبر عام 1994، وأكملت هذا العام 24 عامًا، ذاع صيتها فور ظهورها في برنامج المسابقات الشهير أراب أيدول، حيث تحمس لها أعضاء لجنة التحكيم وخاصة الموزع حسن الشافعي، وفازت باللقب بعد منافسة مع الفنانة دنيا بطمة.