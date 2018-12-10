تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كارمن سليمان مع زوجها في جلسة تصوير جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة المصرية كارمن سليمان، نجمة برنامج «Arab Idol»،  لجلسة تصوير برفقة زوجها الموزع الموسيقي والملحن مصطفى جاد.



كارمن، اختارت للجلسة نفس إطلالتها في مهرجان «نجم العرب»، والذي فازت فيه بجائزة أفضل مطربة شابة لعام 2018.


وظهر في الصور مدى الرومانسية التي تجمع كارمن بزوجها والذي قام بطبع قبلة على خدها خلال الجلسة، وحصدت الصور على العديد من تعليقات متابعيها الذين تمنوا لهما حياة زوجية سعيدة.


وكانت كارمن وزوجها قد احتفلا بعيد زواجهما الثاني خلال الفترة الماضية، وأسفر هذا الزواج عن ولد وحيد وهو زين.


يذكر أن كارمن سليمان، طرحت مؤخرًا كليب «بنحب الحياة»، وذلك ضمن حملة توعوية عن مرض القولون التقرحي المعروف باسم «الكرون».


كما شاركت في أغنية جماعية لمؤتمر شباب العالم الدولي، في دورته الثانية والتي أقيمت مطلع نوفمبر، في شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.


الفنانة الشابة من مواليد 7 أكتوبر عام 1994، وأكملت هذا العام 24 عامًا، ذاع صيتها فور ظهورها في برنامج المسابقات الشهير أراب أيدول، حيث تحمس لها أعضاء لجنة التحكيم وخاصة الموزع حسن الشافعي، وفازت باللقب بعد منافسة مع الفنانة دنيا بطمة.




كلمات متعلقة

كارمن, سليمان, مع, زوجها, في, جلسة, تصوير, جديدة,

تابعونــا

كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة 2018-12-17 | 14:30:56

احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها،...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-17 | 12:15:56

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” 2018-12-17 | 10:52:55

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، بصحبة مدرب كمال...

رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح 2018-12-17 | 08:35:20

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور منها عبر صفحتها...

اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” 2018-12-16 | 22:30:20

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن عدم قدرتها على الانجاب بسبب آثار علاجها من...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-16 | 17:26:08

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً 2018-12-16 | 08:12:04

أعلنت ملكة جمال سوريا السابقة ​سارة نخلة​ انفصالها بشكل رسمي عن الممثل المصري...

“توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ “توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ 2018-12-15 | 17:35:32

أصدر الفنان اللبنانية يوري مرقدي أغنية جديدة تحمل عنوان ″توت″، وذلك عبر قناته...

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها 2018-12-15 | 08:27:01

تحتفل المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، بعيد ميلادها الـ 62، ويحتفل معها ملايين...

سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" 2018-12-14 | 15:05:08

نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المحامية الواز زعروره كفر مندا تعيين قاضية محكمة الصلح حيفا تيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات قنابل مسدس ذخيرة امشاط تفتيش قرية ابو سنان سلاح شرطة عكا حادث طرق مروع اصابات متوسطة خطيرة شارع مفرق عيلوط اصابة خطيرة حادث شاحنتين مفرق عمكيم العفولة مدينة سائق شرطة اسعاف كرمئيل انتحال شخصية محامي عرابة مدينة اعتقال شاب سخنين القدس مبالغ مختلفة زيدان عابد اسراء المستشفى زيارتها الناصرة اطلاق نار العفولة منازل عائلة عبد الغني المهددة بالهدم يرابطون امام بيوت العشرات مدينة دارين طاطور بوستات فيسبوك نشر فيديو صور اسراء عابد لائحة اتهام الناصرة المحكمة شقيب السلام سيارة اطفاء القاء حجارة دخول قرى غير معترف بها مرافقة شرطة اضاءة شجرة الميلاد الناصرة الكاثوليك العين منطقة المجيد اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة هيثم خلايلة جواز سفر اسرائيلي فلسطيني لبنان دخل النجم الفلسطيني اصطدام سائقة تفقد السيطرة سيارة نتانيا مقهى دهس شارع سيارة حادث طرق دهس اتحاد ابناء سخنين بيتار القدس بدون جمهور الفريق الضيف حتى نهاية الموسم الاتحاد العام لكرة القدم البلاد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com