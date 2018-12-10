تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطيبي خلال مؤتمر خريجي الحقوق: امتحانات نقابة المحامين ظالمة وتهدف لإسقاط الممتحنين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



"عُقد صباح اليوم الإثنين مؤتمر هام للمتقدمين لإمتحان نقابة المحامين، بمبادرة عضو المنيست أمير اوحنا، وذلك للبحث في الصعوبات التي يواجهها الطلاب، خريجي الجامعات والكليات المتقدمين لامتحان النقابة، وذلك بحضور واسع من نواب الكنيست والمئات من خريجي الحقوق".


وفي خطابه في المؤتمر، قال النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة: "من تجربتي في الكنيست لم نشهد حضور كبير كهذا الحضور. المئات من خريجي الحقوق وصلوا الى هنا اليوم. ان دل هذا الشيء فانه يدل على ان هناك ظلم كبير لحق بهذه الشريحة وهناك من يحاول افشالهم من خلال امتحان النقابة وليس فحص معرفتهم".


واضاف الطيبي: "نطالب بالغاء الظلم اللاحق بالطلاب بعد ان نجح فقط 12٪؜ من الممتحنين، وصفر ٪؜ من الممتحنين العرب!! هل يعقل ان العرب يتميّزون في كافة المجالات، في الطب والهايتك وقضاة المحاكم وكل المجالات.. ولا يتمكنون من النجاح في امتحان نقابة المحامين!!!؟ من الواضح ان امتحان النقابة يهدف لاسقاط الطلاب وليس لفحص معرفتهم".


وانهى الطيبي: "اتعهد امامكم باسم القائمة المشتركة، سنقوم بالتصويت مع القانون الذي يتم تحضيره لمساعدة الطلاب، ونطالب وزيرة القضاء باصدار قرار فوري بمنح الطلاب الممتحنين "فاكتور" من اجل تحسين الغبن اللاحق بالطلاب الذين تخرجوا من الجامعات ىالكايات والمعاهد بعد سنوات من الدراسة ويستحقون بجدارة مزاولة مهنة المحاماة اسوة بخريجي ادارة الحسابات الذين حازوا على فاكتور ونجح 90٪؜ منهم".




كلمات متعلقة

الطيبي, خلال, مؤتمر, خريجي, الحقوق:, امتحانات, نقابة, المحامين, ظالمة, وتهدف, لإسقاط, الممتحنين,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محل خردة هائل نيران ام الفحم خطر اطفاء طواقم 6 النار سيارات قديمة تخليص طفلة علق رأسها بين جزئي كرسي روضة اطفال مركز البلاد طاقم خاص اطفاء انقائ اصبة سائقة حادث طرق ذاتي الناصرة انحدار سقوط سيارة أول سهرة عروس على ارض الدامون المهجرة حفل زفاف عروس العودة غدير عزات بقاعيبث مباشر ليفربول أستون فيلا مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم مصرع عامل سقط عن سلم في كنيون مجمع تجاري حيفا ورشة عمل شرطة اسعاف هستدروت اعلان اضراب المرافق الاقتصادية سقوط عامل تخليص سقط من ارتفاع ورشة بناء مدينة حيفا اطفاء انقاذ طواقم محاولة سرقة شاحنة اطلاق نار مصرع شاب عربي اصابة مفرق بيلو لخيش رحوفوتمستشفيات البلاد رفع درجة التأهب حالة طوارئ الاوضاع الامنية اصابة بالغة سائق صالح بسام ابو ناب شاب عربي شرقي القدس طريق أريحا حادث طرق مروع سيارة اسعاف شرطة اغلاق موقع جبل الشيخ ثلوج تساقط عاصفة امطار الخير زخات متفرقة مناطق مختلفة بلاد شتاء تساقط اتهام شاب يهودي محاولة قتل شاب عيلبون اطلاق نار طبريا قبل عامين اتهام لائحة الهرب الى اوكرانيا أنيس مشيعل أبو الجميل شفاعمرو وفاة شفاعمرو ظروف تراجيدية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com