الطيبي, خلال, مؤتمر, خريجي, الحقوق:, امتحانات, نقابة, المحامين, ظالمة, وتهدف, لإسقاط, الممتحنين,

"عُقد صباح اليوم الإثنين مؤتمر هام للمتقدمين لإمتحان نقابة المحامين، بمبادرة عضو المنيست أمير اوحنا، وذلك للبحث في الصعوبات التي يواجهها الطلاب، خريجي الجامعات والكليات المتقدمين لامتحان النقابة، وذلك بحضور واسع من نواب الكنيست والمئات من خريجي الحقوق".

وفي خطابه في المؤتمر، قال النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة: "من تجربتي في الكنيست لم نشهد حضور كبير كهذا الحضور. المئات من خريجي الحقوق وصلوا الى هنا اليوم. ان دل هذا الشيء فانه يدل على ان هناك ظلم كبير لحق بهذه الشريحة وهناك من يحاول افشالهم من خلال امتحان النقابة وليس فحص معرفتهم".واضاف الطيبي: "نطالب بالغاء الظلم اللاحق بالطلاب بعد ان نجح فقط 12٪؜ من الممتحنين، وصفر ٪؜ من الممتحنين العرب!! هل يعقل ان العرب يتميّزون في كافة المجالات، في الطب والهايتك وقضاة المحاكم وكل المجالات.. ولا يتمكنون من النجاح في امتحان نقابة المحامين!!!؟ من الواضح ان امتحان النقابة يهدف لاسقاط الطلاب وليس لفحص معرفتهم".وانهى الطيبي: "اتعهد امامكم باسم القائمة المشتركة، سنقوم بالتصويت مع القانون الذي يتم تحضيره لمساعدة الطلاب، ونطالب وزيرة القضاء باصدار قرار فوري بمنح الطلاب الممتحنين "فاكتور" من اجل تحسين الغبن اللاحق بالطلاب الذين تخرجوا من الجامعات ىالكايات والمعاهد بعد سنوات من الدراسة ويستحقون بجدارة مزاولة مهنة المحاماة اسوة بخريجي ادارة الحسابات الذين حازوا على فاكتور ونجح 90٪؜ منهم".