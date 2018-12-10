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بعد 3 ايام من اختفائه-العثور على جثة الشاب المفقود رسمي جربان (36 عاما) من جسر الزرقاء في منطقة الخضيرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عثر قبل قليل في منطقة الخضيرة على جثة الشاب رسمي جربان (36 عاما) من جسر الزرقاء , وذلك بعد ان فقدت اثاره قبل 3 ايام خلال في الفيضانات التي شهدتها الطيبة.


وعلى صفحته الفيسبوك اعلن مراد عماش رئيس مجلس محلي جسر الزرقاء انه تم العثور على جثة الشاب وقدم تعازيه للعائلة .

مكان العثور على جثة الشاب قرب  الخضيرة

صور من اعمال البحث 





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