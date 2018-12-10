بعد, 3, ايام, من, اختفائه-العثور, على, جثة, الشاب, المفقود, رسمي, جربان, (36, عاما), من, جسر, الزرقاء, في, منطقة, الخضيرة,

عثر قبل قليل في منطقة الخضيرة على جثة الشاب رسمي جربان (36 عاما) من جسر الزرقاء , وذلك بعد ان فقدت اثاره قبل 3 ايام خلال في الفيضانات التي شهدتها الطيبة.

وعلى صفحته الفيسبوك اعلن مراد عماش رئيس مجلس محلي جسر الزرقاء انه تم العثور على جثة الشاب وقدم تعازيه للعائلة .