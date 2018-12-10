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اخماد حريق شب في المحطة المركزية للحافلات في عكا



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي للعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ- عملت 4 طواقم اطفاء وانقاذ من محطة زفولون على اخماد حريق شبّ في محطة الحافلات المركزية بشارع "ديرخ هاربع" في مدينة عكا.


رجال الاطفاء والانقاذ تمكنوا من اخماد الحريق ويجرون عمليات بحث في المبنى للتأكد من عدم وجود عالقين. ويذكر أن الحريق لم يسفر عن اصابات




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