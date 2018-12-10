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وصول المفوض العام للأنروا إلى غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل صباح اليوم الاثنين، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا إلى غزة عبر معبر ايرز – بيت حانون شمال القطاع.



وأفادت مصادر ملحية، أنّ المفوض العام للأونروا ونائبه والوفد المرافق له، وصل إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون، وسيكون هنا وقفة احتجاجية لمنتسي الوكالة أمام المقر العام غرب غزة.


أوضح مسؤول تجمّع العاملين في (الأونروا) باسل الوحيدي، أنّ زيارة بيير كرينبول للقطاع تستمر نحو 24 ساعة –حتى ظهر الثلاثاء- وسيتخلّلها لقاءات بين المفوض العام ومسؤولي الدوائر بالوكالة.




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