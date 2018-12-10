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نتنياهو: عمان تسمح للطيران الاسرائيلي التحليق فوق اجوائها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان سلطنة عمان سمحت للطيران الاسرائيلي بالتحليق فوق اجوائها.



واضاف نتنياهو الذي زار عمان في وقت سابق والتقى السلطان قابوس بن سعيد" ان طائرات شركة العال ستتمكن من الطيران فوق عمان".

واضاف في مؤتمر لسفراء وزارة الخارجية الاسرائيلية "في الوقت الحالي يمكننا التحليق فوق مصر وتشاد وعلى ما يبدو فوق السودان... نحن نقتحم العالم ونحتاج لفهم الدبلوماسية الاسرائيلية وما يحدث هنا هو ثورة غير مسبوقة."


وتابع نتنياهو" اننا نحتاج الى موافقة المملكة العربية السعودية من أجل تمكين الطيران المدني الاسرائيلي من تقصير رحلة الطيران إلى الهند والشرق الأقصى".




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