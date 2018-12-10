عارضة, أزياء, تايوانية, تنال, شهرة, بسب, صورة, !!,

نالت صورة عارضة أزياء في تايوان وهي تساعد أمها في بيع الأسماك الطازجة في أحد الأسواق الشعبية إعجاب عشرات الألوف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت بوابة "Shanghai.ist".

وجلب الشهرة غير المتوقعة للشابة التايوانية (26 عاما) تدوينة على "فيسبوك" نشرها ناشط، تضمنت صورتها وهي تبيع في سوق شعبية السمك مع والدتها، وكتب تعليقا على الصورة: ماما، سوف أذهب دائما معك لجلب الأسماك".