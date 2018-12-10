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تحذير علمي من تناول الأرز بشكل يومي.. والسبب؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 حذرت دراسات علمية من تناول كميات من الأرز بشكل يومي، للوقاية من تراكم مواد كيميائية سامة في الجسم.

وأوضحت الدراسات وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأرز غني بمادة الزرنيخ غير العضوي، والتي يتم هضمها داخل المعدة ووصولها إلى الدم، وبه مواد كيميائية سامة يتم تراكمها داخل الجسم.


وأشارت الصحيفة إلى أن الباحث "تشنغ تشو"، من جامعة ولاية ميشيغان، جامعة إنديانا، حلل وراجع نحو 143 دراسة تم إجراؤها على الزرنيخ في الأرز، لافتة إلى أنه وجد أن ما بين 73 و88% من مادة الزرنيخ قابلة للانحلال والدخول في نظام الدوران لدى المستهلك.


ولفتت إلى تقارير غذائية أكدت أن المادة الغذائية الرئيسية يمكن أن تكون سامة، وحثت الآباء على تخفيف كمية الأرز التي يتم إطعامها لأطفالهم.


وبحسب مركز استشارات المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية، فإن دراسات علمية أكدت أيضا أن الزرنيخ يعد مادة مسرطنة، ويجد طريقه إلى التربة أو المياه الجوفية ويذهب عبر جذور النبات إلى حبوب الأرز.


وطالب المركز بالتأكد من خلط بعض الوجبات التي تحتوي على الأرز مع تلك التي لا تحتوي عليه، كما دعا إلى غسل حبوب الأرز بالمياه بشكل كامل قبل طهيه لتقليل مستوى الزرنيخ.




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