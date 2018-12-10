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معليا تفتتح احتفالات أعياد الميلاد بأضاءة الشجرة



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 بمبادرة شبيبة معليا وجميع الفئات في البلدة من المجلس المحلي تم مساء امس الاحد إضاءة شجرة الميلاد في ساحة الكنيسة .



شارك في الاحتفال ورغم الاكطار فرق الكشاف وقاموا بتقديم عرض ميلادي مزخرف بالطبول والقرب.




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