ينتظر المتابعون بفارغ الصبر لمعرفة كواليس مسلسل "خمسة ونص" ويحرصون على متابعة أبطاله الممثلة اللبنانية ​نادين نجيم​ والممثلين السوريين ​قصي الخولي​ و​معتصم النهار​.

وكشفت الممثلة اللبنانية نادين نجيم عن مجموعة صور التقطت لهم في كواليس تحضير المسلسل مجتمعين معاً وسط أجواء من المرح والضحك.وأضافت على الصور تعليقاً جاء فيه: "هيدا نحنا هيدا جونا ادعولنا".يذكر أن مسلسل "خمسة ونص" مأخوذ من قصة أجنبية وتجري معالجته لاستخراج 30 حلقة سيتولى إخراجه ​فيليب أسمر​ وسيعرض في ​شهر رمضان المبارك​ العام المقبل وسينطلق التصوير مع مطلع العام الجديد 2019