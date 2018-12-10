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نادين وقصي خولي ومعتصم في كواليس "خمسة ونص"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ينتظر المتابعون بفارغ الصبر لمعرفة كواليس مسلسل "خمسة ونص" ويحرصون على متابعة أبطاله الممثلة اللبنانية ​نادين نجيم​ والممثلين السوريين ​قصي الخولي​ و​معتصم النهار​.



وكشفت الممثلة اللبنانية نادين نجيم عن مجموعة صور التقطت لهم في كواليس تحضير المسلسل مجتمعين معاً وسط أجواء من المرح والضحك.


وأضافت على الصور تعليقاً جاء فيه: "هيدا نحنا هيدا جونا ادعولنا".


يذكر أن مسلسل "خمسة ونص" مأخوذ من قصة أجنبية وتجري معالجته لاستخراج 30 حلقة سيتولى إخراجه ​فيليب أسمر​ وسيعرض في ​شهر رمضان المبارك​ العام المقبل وسينطلق التصوير مع مطلع العام الجديد 2019




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