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مودريتش: المشجعون لا يدركون مدى أهمية بنزيما!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بزميله الفرنسي في نادي ريال مدريد كريم بنزيما، الذي يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب تذبذب مستواه.



وقال مودريتش في تصريحات لشبكة "Téléfoot" عقب نهاية مباراة الريال ومضيفه هويسكا (1-0) أمس، إن "بنزيما إنسان جيد، وهداف ممتاز.. أعتقد أن الناس لا يفهمون كم هو جيد".


وتابع النجم الكرواتي الذي توج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم: "المشجعون ليسوا على دراية كافية بخصائص وأهمية بنزيما بالنسبة لريال مدريد".


وتأتي إشادة مودريتش ببنزيما، في أعقاب الانتقادات التي يتعرض لها الأخير من قبل جماهير نادي ريال مدريد، بسب تذبذب مستواه، وصيامه عن تسجيل الأهداف.




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