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مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



"لا أستطيع التنفس"... كانت هذه هي الكلمات الأخيرة للإعلامي السعودي جمال خاشقجي قبل مقتله في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على التحقيقات لـCNN.



وقال المصدر، الذي قرأ نص التسجيلات الصوتية لمقتل خاشقجي، إنه "من الواضح أن عملية القتل لم تكن محاولة خرقاء بل تنفيذ خطة معد لها مسبقا لقتل خاشقجي".


وخلال مسار "العملية البشعة"، يصف المصدر "كفاح" خاشقجي ضد مجموعة من الأشخاص العازمين على قتله، مضيفا أن خاشقجي قال "لا أستطيع التنفس" 3 مرات.


ويشير نص التسجيلات الصوتية إلى "صوت تقطيع جثة خاشقجي بمنشار"، فيما نُصح المعتدون بالاستماع إلى الموسيقى للتغطية على صوت التقطيع.


وقال المصدر إن نص التسجيلات يشير إلى إجراء عدة اتصالات تليفونية للإبلاغ بالتطورات. وتعتقد السلطات التركية أن الاتصالات جرت مع مسؤولين رفيعي المستوى في الرياض.


وجرى إعداد نص التسجيلات من قبل الاستخبارات التركية، بينما لم يكشف المسؤولون الأتراك كيف حصلوا على التسجيلات. والمصدر الذي تحدث لـCNN اطلع على نسخة مترجمة من النص كما أنه اطلع على التحقيقات.


وطلبت CNN من مسؤولين سعوديين التعليق على محتوى نص التسجيلات الذي كشفه المصدر، فقال مسؤول سعودي إن "السلطات الأمنية السعودية التي تتولى القضية راجعت نص التسجيلات عبر القنوات الأمنية التركية ولا يوجد فيها ما يشير إلى إجراء أي مكالمات".


وأضاف المسؤول السعودي: "إذا كان هناك أي معلومات إضافية لدى السلطات التركية لسنا مطلعين عليها، فنحن نرحب بتسليمها لنا لمراجعتها، وهو ما طالبنا به عدة مرات وما زلنا نطالب به، وحتى الآن لم يصلنا أي شيء". ولم يعلق المصدر السعودي على ما قاله المصدر عما حدث داخل القنصلية وكلمات خاشقجي الأخيرة.




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