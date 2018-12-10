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سطو مسلح على بيت في الناصرة وسرقة مبلغ من المال



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أقدم مجهولون ملثمون مسلحون فجر اليوم الاثنين على اقتحام بيت على شارع الجليل في مدينة الناصرة.



وافيد انه تم تهديد صاحب البيت (66 عاما) بمسدس وسرقة مبلغ من المال ثم فروا هاربين من المكان .


ولم يبلغ عن اصابات .


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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