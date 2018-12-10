تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

118 فتاة تنافسن على لقب ملكة جمال العالم والفائزة مكسيكية!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فازت فانيسا بونسي دي ليون من المكسيك بتاج "ملكة جمال العالم 2018"، فيما دخلت الروسية ناتاليا ستروييفا في قائمة "الثلاثين الأجمل" في مسابقة شاركت فيها 118 فتاة.


وتم تنظيم الجولة النهائية للدورة الـ68 لمسابقة "ملكة جمال العالم 2018" في منتجع سانيا بجزيرة هاينان الصينية اليوم السبت.


وبونسي أول مكسيكية في تاريخ المسابقة تفوز فيها.

وحلت التايلاندية نيكولين بيتشابا ليمسنوكان في المرتبة الثانية.

وجاءت متسابقات من بيلاروس وأوغندا وجامايكا ضمن الخمس الأجمل.


وهنأ منظمو المسابقة الفائزة بالقول عبر "تويتر": "لدينا ملكة جمال جديدة، ويذهب اللقب لفانيسا بونس دي ليون من المكسيك، تهانينا"!




كلمات متعلقة

118, فتاة, تنافسن, على, لقب, ملكة, جمال, العالم, والفائزة, مكسيكية!,

تابعونــا

الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 2018-12-17 | 10:56:24

حصدت ملكة جمال الفلبين ​كاتريونا غراي​ (Catriona Gray) البالغة من العمر 24 عاما لقب ملكة...

فيديو "غير محترم" يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار فيديو "غير محترم" يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار 2018-12-14 | 09:39:35

اعتذرت، ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية سارة روز سامرز، بعد نشر مقطع فيديو...

كايا جربر أفضل عارضة أزياء لعام 2018 - صورة كايا جربر أفضل عارضة أزياء لعام 2018 - صورة 2018-12-13 | 10:03:54

منح مجلس الأزياء البريطاني "The British Fashion Council"، لقب "موديل العام" لكايا جربر، ابنة...

ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc 2018-12-12 | 14:44:10

Sacara تطرح: ماكياج كونسيلر 2 in 1-mc: - اقتصادي - منتج واحد يمنح نتيجة منتجيْن. -...

"لوريال" تفتتح صالون تجميل لمرضى السرطان "لوريال" تفتتح صالون تجميل لمرضى السرطان 2018-12-12 | 14:10:13

"لوريال" تفتتح صالون عناية وتجميل في مركز الأمراض السرطانية في مستشفى شيبا تل...

كم يستغرق قرار البت بالزواج ؟ كم يستغرق قرار البت بالزواج ؟ 2018-12-12 | 08:30:21

وجدت الأبحاث العلمية أنه عندما يتعلق الأمر بالبت في الزواج، فنحن نجعل عقولنا تعمل...

كيف ستحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية؟ كيف ستحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية؟ 2018-12-11 | 08:44:25

تزوجت ميغان ماركل من الأمير هاري في مايو الماضي، وأصبحت واحدة من أفراد أشهر...

الجيوب الأنفية تسبب الهالات السوداء تحت العين فى فصل الشتاء الجيوب الأنفية تسبب الهالات السوداء تحت العين فى فصل الشتاء 2018-12-11 | 08:38:56

قالت الدكتورة وفاء عفيفى استشارى الأمراض الجلدية بطب الأزهر، إن دخول فصل الشتاء...

عارضة أزياء تايوانية تنال شهرة بسب صورة !! عارضة أزياء تايوانية تنال شهرة بسب صورة !! 2018-12-10 | 11:55:22

نالت صورة عارضة أزياء في تايوان وهي تساعد أمها في بيع الأسماك الطازجة في أحد...

ماسكارا بألوان مدهشة لسهرات الأعياد ماسكارا بألوان مدهشة لسهرات الأعياد 2018-12-10 | 09:47:59

ماركة المصممين العالمية YVES SAINT LAURENT تطرح مجموعة ألوان مسكارا جديدة وتعرض Mascara Vinyl...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جلجولية تعايش محبة سلام مشترك عرب يهود مشترك ورشة عملعرابة مدينة تودع الفوج الأول حجاجها مدينة الديار المقدسة فرع بريد جديد في قرية عرابة زيارة تفقدية ميدانية شبان الناصرة تأييد داعش تنظيم مشاركة ارهابي سليمان عائلة محكمة الخنازير تتجول وتقتحم البيوت ليلا في قرية العزير سهل البطوف استياء عارممزارعو البطوف سهل انحباس الامطار قلب المحصول القمح ينتظرون هطول زيمر ثلاثية بنات زوجان هدايا 5 اولاد مستشفى يافيه الخضيرة فلسطينيا اعتقال 41 عاملا بدون تصاريح بشكل غير قانوني شرطة تحرير مخالفات اغلاق محلات شقيب السلامنقل حيوانات حدائق قرود البلاد العالم غزة خان يونس مصرع لينا احمد شابة اطلاق نار الرامة قتيل مصاب حي الجنود المسرحين شرطة اسعاف حادث المسجد الاقصى هدوء مصلين القدس مستوطنون اقتحامات شرطة حواجز اطلاق نار مدير مدرسة ابن سينا ام الفحم سيارة الشرطة تحققروما ميونخ باير ليفركوزن دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي انتخابات رئاسة مجلس محلي كفر مندا بلدة غدا الثلاثاء حسم هوية الرئيس مصرع يوسف صباح اطلاق نار شاب قرية الجديدة المكر قتيل شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com