118, فتاة, تنافسن, على, لقب, ملكة, جمال, العالم, والفائزة, مكسيكية!,

فازت فانيسا بونسي دي ليون من المكسيك بتاج "ملكة جمال العالم 2018"، فيما دخلت الروسية ناتاليا ستروييفا في قائمة "الثلاثين الأجمل" في مسابقة شاركت فيها 118 فتاة.

وتم تنظيم الجولة النهائية للدورة الـ68 لمسابقة "ملكة جمال العالم 2018" في منتجع سانيا بجزيرة هاينان الصينية اليوم السبت.وبونسي أول مكسيكية في تاريخ المسابقة تفوز فيها.وحلت التايلاندية نيكولين بيتشابا ليمسنوكان في المرتبة الثانية.وجاءت متسابقات من بيلاروس وأوغندا وجامايكا ضمن الخمس الأجمل.وهنأ منظمو المسابقة الفائزة بالقول عبر "تويتر": "لدينا ملكة جمال جديدة، ويذهب اللقب لفانيسا بونس دي ليون من المكسيك، تهانينا"!