ماسكارا, بألوان, مدهشة, لسهرات, الأعياد,

ماركة المصممين العالمية YVES SAINT LAURENT تطرح مجموعة ألوان مسكارا جديدة وتعرض Mascara Vinyl Couture- مسكارا تمنح الرموش حجماً في كل دهنة, تبني الرموش, تُطيلها وتقويها.

6 الوان جريئة بنهاية ڤانيل برّاقة وقوية + Top Coat للحفاظ على نتيجة متكاملة.لمسكارة "ڤانيل كوتور" قاعدة سائلة شفافة, لذلك بإمكانها امتصاص صبغات الالوان, هنالك تأثير لون عالٍ مع نتيجة ڤانيل برّاق وفاتح. بدمج مع ميكرو - جزيئات شمع.الألوان:لون رقم 0: ابيض بزجاجة, لكنه صافٍ عند دهنه. الطبقة العليا Top Coat تعمل على كل لون مسكارا من الأسود حتى الوردي.لون رقم 1: اسود غامق لطلة نجمة روك في كل مكان.لون رقم 2: بوردو, بورچوندي.لون رقم 3: اخضر زمرد غامق.لون رقم 4: بني مع نهاية برّاقة.لون رقم 5: أزرق مع طلة عصرية.لون رقم 6: فوشيا فاتح, وردي - پوپ.السعر: 160 ش.