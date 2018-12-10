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ماسكارا بألوان مدهشة لسهرات الأعياد



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ماركة المصممين العالمية YVES SAINT LAURENT تطرح مجموعة ألوان مسكارا جديدة وتعرض Mascara Vinyl Couture- مسكارا تمنح الرموش حجماً في كل دهنة, تبني الرموش, تُطيلها وتقويها. 


6 الوان جريئة بنهاية ڤانيل برّاقة وقوية + Top Coat للحفاظ على نتيجة متكاملة.

لمسكارة "ڤانيل كوتور" قاعدة سائلة شفافة, لذلك بإمكانها امتصاص صبغات الالوان, هنالك تأثير لون عالٍ مع نتيجة ڤانيل برّاق وفاتح. بدمج مع ميكرو - جزيئات شمع.الألوان:

لون رقم 0: ابيض بزجاجة, لكنه صافٍ عند دهنه. الطبقة العليا Top Coat تعمل على كل لون مسكارا من الأسود حتى الوردي.

لون رقم 1: اسود غامق لطلة نجمة روك في كل مكان.

لون رقم 2: بوردو, بورچوندي.

لون رقم 3: اخضر زمرد غامق.

لون رقم 4: بني مع نهاية برّاقة.

لون رقم 5: أزرق مع طلة عصرية.

لون رقم 6: فوشيا فاتح, وردي - پوپ.

السعر: 160 ش.




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