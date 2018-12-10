هل, شفتاك, حاضرة, لثورة, الوشم؟,

ماركة المصممين العالمية Yves Saint Laurent تعرض موضة الوشم بمعادلة فاخرة لشفتين جريئتين: Tatouage Couture مجموعة احمر شفاه بألوان قوية وصامدة بنهاية غير لامعة, وهي الموضة الحالية, لطلة شفتين مغرية. لأحمر الشفاه فرشاة مميزة وسهلة الاستعمال لنتيجة دقيقة. في المعادلة الجديدة تركيز عالٍ للألوان حيث تصمد على الشفتين طوال اليوم كأنها وشم.

السعر: 160 ش.موضة غير اللامع: الحمرة غير لامعة اكثر, كثيفة اكثر وجريئة اكثر.. المعادلة هي اكتشاف جديد حيث تمنح لوناً متكاملاً مع شعور خفيف للشفتين.السعر: 160 ش.