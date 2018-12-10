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crazy line تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد



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مع اقتراب الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد , من المهم للنساء المحتفلات بالعيد الظهور بمظهر عصري وانيق. لذلك اطلقت شبكة الازياء النسائية crazy  line تشكيلة خاصة تحت اسم "LIFE IN RED " التي تمنح المرأة مظهرا انيقا بأيام العيد ,للقاء مع العائلة خلال الاحتفال. 


من خلال هذه المجموعة يمكن الشعور بروح العيد مع ألوان الأسود / الكريم والأحمر مع روابط هندسية من الألوان التي توحي بسانتا والعيد.

من بين قطع المجموعة يمكن ايجاد بلوزات من الصوف الناعم , فساتين وكارديجان الى جانب الجاكيتات والمعاطف باللون الاحمر الفاقع الملائم لألوان العيد.

للخروج مع العائلة في ايام العيد يمكن ايجاد بليزر بموضة المربعات الكبيرة بألوان الاسود والكريم او اختيار جاكيت بقصة جينز المصنوعة من ثلاثة مواد مختلفة التي تمتزج بشكل جميل.

لمظهر اليجانت يمكن اختيار فساتين من الصوف الناعم المصنوعة من قماش الجاكارد بالإضافة إلى بلوزات الصوف والكارديجان المصممة مع ربطة فوق الحافة وجيوب بسحابات معدنية. لإكمال الاطلالة يمكن اضافة اكسسوارات مثل جزادين باللون الاحمر,أوشحة وقفازات تلائم قطع التشكيلة وتخلق معا مظهرا متكامل.

تشكيلة ازياء "LIFE IN RED " متوفرة في جميع فروع شبكة  "crazy line" وفي فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص   www.crazyline.com




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