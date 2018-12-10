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الناصرة - وفاة نواف احمد شتيوي(أبو احمد)



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بسم الله الرحمن الرحيم


"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي


انتقل الى رحمه الله تعالى في مدينة الناصرة نواف احمد شتيوي(أبو احمد) عن عمر ناهز 65 عاما

وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الاثنين الموافق 10/12/2018، بعد صلاة العصر من بيته في حي الأمير إلى مسجد الأبرار ﻷداء صلاة الجنازة عليه ومواراة جثمانه الثرى.



رحمه  الله واسكنه فسيح جناته ولاهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون




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