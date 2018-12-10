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كفرياسيف - اصابة متوسطة لرجل (56 عاما) باطلاق نار



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 نقل الى مركز حيان في كفرياسيف صباح اليوم الاثنين مصاب يبلغ من العمر 56 عاما إثر تعرضه لإصابة متوسطة في القسم الأسفل من جسمه جراء تعرضه لإطلاق نار.


 بعد تقديم العلاج الأولي للمصاب على يد طاقم علاج مكثف في المركز نُقل المصاب لغرفة علاج مكثف في مستشفى نهريا لإستكمال العلاج.


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

الصور بلطف من موقع المدار 




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