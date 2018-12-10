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لليوم الثالث - تجدد اعمال البحث عن المفقود من جسر الزرقاء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ليوم الثالث على التوالي , تجددت صباح اليوم الاثنين اعمال البحث عن الشاب رسمي جربان ٣٦ عاما من جسر الزرقاء بعد فقدانه واختفاء اثاره داخل الفيضانات التي شهدتها الطيبة يوم الجمعة .


وتجري اعمال البحث في وادي اسكندر قرب الطيبة باتجاه قلنسوة هناك شوهد الشاب اخر مرة .

ولا زالت الشرطة تحقق في ملابسات ما حصل مع الشاب .




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