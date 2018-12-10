لليوم الثالث - تجدد اعمال البحث عن المفقود من جسر الزرقاء

ليوم الثالث على التوالي , تجددت صباح اليوم الاثنين اعمال البحث عن الشاب رسمي جربان ٣٦ عاما من جسر الزرقاء بعد فقدانه واختفاء اثاره داخل الفيضانات التي شهدتها الطيبة يوم الجمعة .

وتجري اعمال البحث في وادي اسكندر قرب الطيبة باتجاه قلنسوة هناك شوهد الشاب اخر مرة .ولا زالت الشرطة تحقق في ملابسات ما حصل مع الشاب .