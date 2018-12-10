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الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في ساحة البشارة بالناصرة
2018-12-10 09:18:57
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الاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة البشارة بالناصرة
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الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في ساحة البشارة بالناصرة
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