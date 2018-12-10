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موزة في اليوم.. دراسة تكشف ما تفعله في الجسم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تؤكد مقولة شهيرة أن تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدا عنك كل يوم، لكن دراسة طبية حديثة في الولايات المتحدة أثبتت أن التفاح ليس وحيدا في فوائده الصحية، فقالت إن أكل الموز بشكل يومي يساعد على وقاية جسم الإنسان من الجلطة والنوبات القلبية القاتلة.



وأوضح الباحثون أن مادة البوتاسيوم الموجودة بكثرة في فاكهة الموز تخلص الشرايين من الترسبات المضرة التي تتراكم مع مرور الوقت، حسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.


وأجرى باحثون من جامعة ألاباما دراستهم على الفاكهة الشهيرة بالاعتماد على عينة من الفئران المعرضة بشدة لخطر الإصابة بنوبة قلبية.


وأظهرت النتائج أن الفئران التي قدمت لها مستويات منخفضة من البوتاسيوم عانت مشكلات في الشرايين، وفي المقابل، تمتعت الفئران التي نالت نسبة أعلى من البوتاسيوم، بصحة أفضل.


ولم تعان الفئران التي أخذت مستوى مرتفعا من البوتاسيوم تصلبا في الشرايين، كما لم تواجه اضطرابات خطيرة في عضلة القلب.


وبالرغم من أهمية الموز، ينبه الخبراء إلى أن الإكثار من هذه الفاكهة قد يؤدي إلى آلام في المعدة، فضلا عن الإسهال والشعور بالغثيان.


وتنصح خدمة الصحة العمومية في بريطانيا باستهلاك 3500 ميليغرام من البوتاسيوم بصورة يومية، لكن موزتين اثنتين لا تحتويان سوى ربع هذا المعدل.


ولتعويض النقص الحاصل، ينصح الخبراء بالإقبال على أغذية أخرى مثل البطاطس والقرنبيط الأسود والسمك والدواجن.




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