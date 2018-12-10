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ارتفاع منسوب بحيرة طبريا ب 4 سنتيمترات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ارتفع منسوب بحيرة طبريا ب 4 سنتيمترات بفعل مياه الامطار التي هطلت منذ يوم الاربعاء الماضي.

 
وبلغت كمية الهطولات المطرية في القرية التعاونية "رامات هاكوفيش" بمنطقة "هاشارون" 221 ميليمترا وفي تل ابيب 127 ميليمترا وفي حيفا نحو 95 ميليمترا وفي القدس 64 ميليمترا .




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