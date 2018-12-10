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رئيسة بلدية حيفا ترفض طلب نتانياهو لغاء تعيين زعاترة نائبا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تستمر ردود الفعل في الحليبة السياسية على قضية تعيين عضو مجلس بلدية حيفا عن الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة رجا زعاترة في منصب نائب رئيسة بلدية حيفا.


ورفضت رئيسة بلدية حيفا الجديدة عينات كاليش روتيم طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الغاء هذا التعيين.


وقالت مصادر ان كاليش أوضحت لنتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما انها لا تنوي خرق الاتفاقات الائتلافية التي وقعتها مبينة ان زعاترة لن يتولى هذا المنصب الا بعد حوالي عامين ونصف العام بناء على اتفاق مع كتلته.




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- ابو رائد سرحان

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