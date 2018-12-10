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زيارة المدير العام لوزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب للمراكز التّربويّة



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زار المدير العام للوزارة شموئيل أبواب عددا من المراكز التّربويّة في لواء الشّمال بهدف الاطّلاع عن كثب على برامج التّطوير المهني والاستكمالات التي تقوم بها هذه المراكز التي تعمل وفق رؤيا وزارة التّربية والتّعليم وكذلك فرصة للقاء العاملين في هذه المراكز والاستماع منهم عن التّحدّيات التي تواجههم خلال عملهم وبهذه المناسبة لا بدّ من الاشارة بأنّ وزارة التّربية وضعت برنامجا خماسيا لبناء مراكز تربويّة وترميم المراكز القائمة وقد شملت هذه الجولة :

المركز التّربوي - يركا

مدير المركز د. حاتم عبد ( نائب المدير : ماجد أبو يوسف ).

يقدّم هذا المركز خدماته ل: 126 معلّمة في جيل الطّفولة المبكّرة ، 19 مدرسة ابتدائيّة ، 9 مدارس اعداديّة ، 9 مدارس ثانويّة و- 6 مدارس للتّعليم الخاص .

عدد المعلّمين الذين يستكملون في هذا المركز 1445 معلّما .

عدد الاستكمالات التي يقوم بها المركز 86 برنامج تأهيل منها 48 في المركز ومنها 38 في المؤسّسات التّعليميّة التي يخدمها .

يقدّم هذا المركز خدماته ل6 سلطات محليّة : يركا ، أبو سنان ـ كفر ياسيف، شيخ دنّون ، جولس وجديده مكر .

من الجدير ذكره بأنّ الوزارة صادقت على بناء مركز تربوي جديد في يركا .


المركز التّربوي المغار :

مدير المركز:يوسف عرايدي ( نائبة المدير : أحلام ريناوي ).

يقدّم هذا المركز خدماته ل: 98 معلّمة في جيل الطّفولة المبكّرة ، 10 مدرسة ابتدائيّة ، 5مدارس اعداديّة ، 6مدارس ثانويّة و- 6 مدارس للتّعليم الخاص .

عدد المعلّمين الذين يستكملون في هذا المركز 892 معلّما .

عدد الاستكمالات التي يقوم بها المركز 63 برنامج تأهيل منها 26 في المركز ومنها 37 في المؤسّسات التّعليميّة التي يخدمها .

يقدّم هذا المركز خدماته ل- 7 سلطات محليّة منها : المغار، طوبا زنجرية ، ساجور، عيلبون ، وادي الحمام وعين الأسد . ومن الجدير ذكره بأنّ الوزارة وضمن برنامجها 
ستقوم ببناء مركز تربوي جديد في المغار.

المركز التّربوي طمرة :

مديرة المركز: أزهار ذياب ( نائب المدير : ظاهر زيدان ).

يقدّم هذا المركز خدماته ل: 139 معلّمة في جيل الطّفولة المبكّرة ، 633 معلّما ابتدائيّا ، 318 معلّما اعداديّا و352 معلّما ثانويّا .

عدد المعلّمين الذين يستكملون في هذا المركز 966 معلّما .

عدد الاستكمالات التي يقوم بها المركز 119 برنامج تأهيل منها 65 في المركز ومنها 54 في المؤسّسات التّعليميّة التي يخدمها .

يقدّم هذا المركز خدماته ل- 5 سلطات محليّة منها : طمره، كابول ، شعب، المزرعة ، والعرامشه .


المركز التّربوي سخنين :


مدير المركز: محمود أبو ريّا .

يقدّم هذا المركز خدماته ل: 167 معلّمة في جيل الطّفولة المبكّرة ، 21 مدرسة ابتدائيّة ، 7مدارس اعداديّة ، 9مدارس ثانويّة .

عدد المعلّمين الذين يستكملون في هذا المركز 1420 معلّما .

عدد الاستكمالات التي يقوم بها المركز 133 برنامج تأهيل منها 74 في المركز ومنها 59 في المؤسّسات التّعليميّة التي يخدمها .

يقدّم هذا المركز خدماته ل- 5 سلطات محليّة منها : سخنين، عرّابه ، دير حنّا ، كوكب أبو الهيجاء ومسجاف .


المركز التّربوي شفاعمرو :


مدير المركز: نديم جبّور ( نائب المدير : حسن خطيب ).

يقدّم هذا المركز خدماته ل: 186 معلّمة في جيل الطّفولة المبكّرة ، 1183 معلّما ابتدائيّا ، 476 معلّما اعداديّا و- 769 معلّما ثانويّا .

عدد المعلّمين الذين يستكملون في هذا المركز 2614 معلّما .

عدد الاستكمالات التي يقوم بها المركز 143 برنامج تأهيل منها 58 في المركز ومنها 85 في المؤسّسات التّعليميّة التي يخدمها .

يقدّم هذا المركز خدماته ل- 9 سلطات محليّة منها : شفاعمرو، كفر مندا ، اعبلين ، بير المكسور، بسمة طبعون ، الزّراير ، البطوف ، كعبيّة ومنشه زبده .


يشار بأنّه رافق المدير العام في زيارته كل من السّيّد عبد الله خطيب مسؤول كبير التّعليم العربي ،آية خير الدّين مسؤولة التّعليم الدّرزي والشّركسي،يوسف حمدان مفتّش المراكز التّربويّة في المجتمع العربي.




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