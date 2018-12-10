صور - حرق 5 سيارات لافراد عائلة واحدة في طرعان

أقدم مجهولون فجر اليوم الاثنين على اضرام النار ب 5 سيارات لافراد عائلة واحدة في قرية طرعان .

وتسبب الحريق بواضرار جسيمة دون اصابات تذكر .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .وتشهد القرية غضبا عارما لدى الاهالي جراء استمرار ظاهرة حرق السيارات.من جهته أعلن مجلس طرعان المحلي عن شجبه واستنكاره لأعمال العنف التي وقعت في قريتنا وشملت حرق سيارات، آخرها صباح اليوم الإثنين وإحراق عدة سيارات تابعة لعائلة واحدة، وقبلها في الأيام الماضية إحراق عدة سيارات في حوادث منفصلة، والاعتداء على الممتلكات وإطلاق الرصاص وأدت هذه الأعمال إلى ترويع المواطنين الآمنين.وجاء في تعقيب محمود مازن عدوي رئيس مجلس محلي طرعان :" نحن في المجلس المحلي نتابع بقلق هذه الأعمال الغريبة والدخيلة على قريتنا، ونناشد جميع الأطراف بضبط النفس وعدم الانجرار خلف هذه الأعمال التي ستؤدي حتما إلى ضرب العلاقات الاجتماعية بين أهلنا، كما نناشد العقلاء وأصحاب الضمائر الحية والغيورين على مصلحة القرية إلى التكاتف وكبح جماح هذه الأعمال والوقوف في صف واحد للخروج من هذه الدوامة والعمل على نشر التسامح في أرجاء قريتنا.كما نتوجه للأهل والهيئات التعليمية والإدارية من مرحلة الطفولة الى المرحلة الثانوية بالتركيز على عملية التربية وتنمية الإنسان الطرعاني على قيم المحبة والتسامح والخير، وكذلك المؤسسات الجماهيرية والأطر الرياضية وليأخذ كل منا دوره ومسؤوليته، ونتوجه أيضا لرجال الدين في المساجد والكنائس لتضافر الجهود وترجمة القيم الدينية المسيحية والإسلامية لسلوكيات ومعاملات لنكون حقا "كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته".نحن في المجلس المحلي بهيئاته وأقسامه سنكون المبادرين والشركاء الفعليين لنحمي طرعان المستقبل من كل من يعبث بقدسية أمن وأمان المواطنين ونقول : أيها الشباب كونوا مسؤولين وقياديين ولا تسمحوا بتضليلكم، وقولوا: "نحن أبناء اليوم قيادة المستقبل".