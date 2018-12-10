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الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط امطار



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 الجو يكون اليوم الاثنين، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع  طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .



ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


اما يوم الاربعاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.




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