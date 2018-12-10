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انتهاك حرمة مدرسة الحلان في سخنين واضرام النار في احدى الغرف التدريسية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اقدم مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة امس الاحد على انتهاك حرمة مدرسة الحلان في مدينة سخنين واضرام النار في احدى الغرف التدريسية.


واسفر الحريق عن اضرار جسيمة في المكان دون اصابات تذكر.

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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