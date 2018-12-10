ريفر, بليت, يحسم, نهائي, القرن, في, ملحمة, كروية, فريدة,

توج فريق ريفر بليت بكأس كوبا ليبرتادوريس بالفوز على غريمه بوكا جونيورز 3-1 في إياب المباراة النهائية، اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو.

تقدم داريو بينيديتو لبوكا جونيورز بالدقيقة 44 ورد منافسه بثلاثية سجلها لوكاس براتو وخوان كينتيروس وجونزالو مارتينيز بالدقائق 68 و109 و121، لينتزع فريقهم اللقب بعد مباراة ماراثونية مثيرة امتدت أكثر من 120 دقيقة.رفع ريفر بليت الكأس للمرة الرابعة في تاريخه، بينما خسر غريمه التقليدي كلاسيكو القرن، ليسقط في النهائي للمرة الخامسة مقابل 6 ألقاب حققها.مر الشوط الأول كر وفر بين لاعبي الفريقين، إلا أن كفة بوكا جونيورز كانت الأرجح، والأخطر على المرمى، حيث أضاع بابلو بيريز فرصتين خطيرتين، كما لعب الجناح الأيمن سيباستيان فيا كرة عرضية أبعدها فرانكو أرماني حارس مرمى ريفر بليت بصعوبة بالغة.أما ريفر بليت فلم يكن فعالا على المرمى، حيث هدد منافسه بتسديدتين طائشتين إكسيكيل بالاسيوس وإيجناسيو فرنانديز، كما ارتكب إستيبان أندرادا حارس بوكا جونيورز خطأ فادحا في تشتيت الكرة، إلا أن الأمور مرت بسلام.ومن هجمة مرتدة بدأها كريستيان بافون من منطقة جزاء فريقه، وصلت الكرة إلى داريو بينيديتو ليراوغ قلب الدفاع مايدانا بمهارة كبيرة، ويسدد بسهولة في شباك أرماني، ليمنح فريقه التفوق في توقيت مثالي، مسجلا هدفه الخامس في البطولة.نشط ريفر بليت بقوة في بداية الشوط الثاني سعيا لإدراك التعادل في أول 10 دقائق، حيث سدد إيجناسيو فرنانديز كرة خطيرة بجوار المقص الأيسر، ثم حاول بالاسيوس بتصويبة أخرى أمسكها ستيان أندرادا بثبات، بينما سدد أولازا ظهير أيسر بوكا جونيورز ركلة حرة في الحائط البشري ليضيع على فريقه فرصة لتعزيز التقدم.بدأ مدربا الفريقين في اللجوء للبدلاء بعد ربع ساعة، حيث خوان كينتيرو مكان ليوناردو بونزيو بعده لعب رامون أبيلا مكان بينيديتو.واصل ريفر بليت ضغطه برأسية ضعيفة لبراتو أمسكها الحارس، ثم أضاع بافون فرصة ثمينة لفريقه بسبب الأنانية حيث سدد كرة طائشة بدلا من تمريرها لزميله في موضع أفضل.ومن هجمة منظمة لريفر بليت انطلق الجناح الأيمن النشيط إجناسيو فرنانديز الكرة مع بالاسيوس ليخترق منطقة جزاء بوكا جونيورز، ويمرر إلى زميله لوكاس براتو ليسدد بقوة في الشباك مسجلا هدف التعادل.اضطر مارسيلو جاياردو مدرب ريفر بليت لاستبدال ظهيره الأيمن جونزالو مونتيل بسبب الإصابة ليشارك مكانه كاميلو مايادا.لم يحسن لاعبو بوكا جونيورز استغلال الكرات الثابتة، حيث سدد أبيلا كرة ساقطة بلا خطورة فوق العارضة، بينما أضاع أولازا فرصة أخطر داخل منطقة الجزاء بتسديد الكرة في الحائط البشري.شارك فرناندو جاجو مكان بابلو بيريز الذي بدا عليه العصبية الشديدة لتأزم موقف فريقه الذي لم يستغل قرار حكم اللقاء باحتساب 3 دقائق وقت بدل ضائع.تلقى بوكا جونيورز ومدربه ضربة قوية في أول دقيقتين من الشوط الإضافي الأول بطرد لاعب الوسط فيلمار باريوس، ليضحي المدرب بالجناح سيباستيان فييا ليشارك مكانه ليوناردو خارا أملا في سد الثغرة بخط الوسط وتعويض النقص العددي.استغل ريفر بليت الفرصة وضغط بقوة، إلا أن محاولات كينتيرو وجونزالو مارتينيز وجوليان ألفاريز الذي شارك بديلا في الشوط الإضافي لم تجد طريقها إلى المرمى.فقد لاعبو بوكا جونيورز المخزون اللياقي ووسط استسلام تام وعدم تركيز في الرقابة، تسلم خوان كينتيروس الكرة مسددا بقوة لترتطم بالعارضة وتدخل المرمى مسجلا الهدف الثاني لريفر بليت.كاد مدافع ريفر بليت أن يسجل بالخطأ في مرماه إلا أن حارس المرمى أرماني كان يقظا وأمسك بالكرة، ثم تصدى لتصويبة أخرى من فرناندو جاجو.حل كارلوس تيفيز بديلا للظهير الأيمن جوليو ألبرتو سعيا للتعادل، بينما شارك برونو زوكوليني مكان إيجناسيو فرنانديز في ريفر بليت، وبلغت الإثارة ذروتها بالدقيقة 120 عندما حرم القائم الأيمن ليوناردو خارا من تسجيل هدف التعادل.لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل تقدم الحارس أندرادا في ركلة ركنية لفريقه، لترتد الهجمة إلى جونزالو مارتينيز لينطلق بالكرة من وسط الملعب منفردا، ويصل بالكرة إلى منطقة الجزاء مسددا في المرمى الخالي، ليسجل الهدف الثالث قبل صافرة النهاية بثوان.