اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, كفرقرع,

أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما مساء اليوم الاحد في حادث إطلاق رصاص في كفرقرع ووصفت اصابته بالمتوسطة اثر تعرضه لإطلاق رصاص في الشارع الرئيسي مدخل قرية البلدة.

طواقم الإسعاف هرعت للمكان وقامت بنقله إلى مستشفى هيلل يافه بالخضيرة لاستكمال العلاج.الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث.