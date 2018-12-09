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اصابة شابة بعملية اطلاق نار في مستوطنة عوفرا قرب رام الله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية مساء اليوم الاحد أن شابة اصيبت بجراح خطيرة و6 اخرين اصيبوا بجراح متفاوتة باطلاق نار من سيارة عابرة في مستوطنة عوفرا قرب رام الله .


وأفادت المصادر انه بحسب التحقيقات الاولية فأن الحديث يدور عن عملية .
اصابة شابة بعملية اطلاق نار في مستوطنة عوفرا قرب رام الله




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