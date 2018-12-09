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مصرع بشير ابو حمود(46عاما)من دالية الكرمل في حادث مروع قرب الياكيم



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب بشير نسيب ابو حمود(46عاماً)من دالية الكرمل مصرعه مساء اليوم الأحد في حادث طرق مروع على شارع 672 في المقطع الموصل بين مفرق الياكيم ودالية الكرمل .


جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن حادث طرق مروع اسفر عن مصرع شخص واصابة 4 اشخاص اخرين بجراح متفاونة على مفرق الياكيم , الطواقم الطبية قدمت العلاج للمصابين ونقلتهم للمستشفى واعلنت وفاة شخص".

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .




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