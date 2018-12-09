مصرع, بشير, ابو, حمود(46عاما)من, دالية, الكرمل, في, حادث, مروع, قرب, الياكيم,

لقي الشاب بشير نسيب ابو حمود(46عاماً)من دالية الكرمل مصرعه مساء اليوم الأحد في حادث طرق مروع على شارع 672 في المقطع الموصل بين مفرق الياكيم ودالية الكرمل .

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن حادث طرق مروع اسفر عن مصرع شخص واصابة 4 اشخاص اخرين بجراح متفاونة على مفرق الياكيم , الطواقم الطبية قدمت العلاج للمصابين ونقلتهم للمستشفى واعلنت وفاة شخص".الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .