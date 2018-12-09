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يافا :الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد المجيد



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شارك المئات من سكان مدينة يافا مساء اليوم الاحد في حفل اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد , وذلك على دوار الساعة في المدينة .


تخلل الاحتفال كلمات ترحيبية وفقرات غنائية وبالنهاية تم اضاءة الشجرة باجواء احتفالية مهيبة .




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