بركة:, انفلات, نتنياهو, وزبانيته, على, رجا, زعاترة, هجوم, على, شرعية, خطابنا, السياسي,

قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، إن الهجمة التي يتعرض لها الرفيق رجا زعاترة، من الفاسدين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية آرييه درعي، ومعهما يائير لبيد وجوقة اليمين الاستيطاني العنصري المنفلت، على خلفية الاتفاق الائتلافي في بلدية حيفا، الذي يقضي بتولي الرفيق رجا بعد عامين ونصف العام منصب نائب رئيس البلدية، تصب في الهجوم الواسع على جماهيرنا العربية، وخطابها السياسي.

وتابع بركة، اننا لا نقبل باي حال ان نكون ضمن خطاب الاجماع القومي الصهيوني لـ "نحظى" بحقوقنا الثابتة في وطننا الذي لا وطن لنا سواه او "لنحظى" بالشرعية من المؤسسة العنصرية وعلى رأسها نتنياهو.وأضاف، ان هذا الانفلات اننا هو هجوم على الحق الأساس في التمسك بالخطاب الوطني في مواجهة سياسات الحرب والاستيطان والعنصرية. وهذا سعي لنزع الشرعية عن خطابنا ونهجنا السياسي، وبالتالي نزع شرعية وجودنا في الوطن الذي لا وطن لنا سواه.وقال بركة، لقد جُن جنون عصابة الليكود وأمثاله، لبقائهم خارج الائتلاف البلدي. وقاد هذا التحريض، المشبوه بالفساد آرييه درعي للبحث عن أدوات "قانونية" لإلغاء تعيين الرفيق رجا نائبا لرئيسة البلدية، أو الغاء راتبه المفترض. وأن يأتي رئيس الحكومة المشبوه بالفساد بنيامين نتنياهو، بهذا التحريض لجلسة حكومته، لإعلان ذات الموقف العنصري الاقصائي.وأكد بركة، لقد حصل الرفيق رجا على شرعية التمثيل من أهالي حيفا، وبالذات تمثيل أهالي المدينة العرب، ضمن كتلة الجبهة الديمقراطية. ومن حق أهالي حيفا العرب أن يكونوا شركاء في إدارة البلدية، وفي اطار السعي لضمان حقوقهم الكاملة كمواطنين متساوين.