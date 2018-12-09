الاحتفال, بإضاءة, شجرة, عيد, الميلاد, في, ساحة, البشارة, بالناصرة,

احتفلت مدينة الناصرة مساء اليوم الاحد باضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة البشارة قرب كنيسة البشارة للروم الارثوذكس في منطقة العين بالتعاون بين مجلس الطائفة الارثوذكسية وبلدية الناصرة .

تخلل البرنامج كلمات ترحيبية واضاءة الشجرة بحضور رجال دين ورئيس بلدية الناصرة علي سلام وعضو الكنيست د.يوسف جبارين واعضاء البلدية وشخصيات اعتبارية .وفي كلمته رحب رئيس البلدية بالحضور وأكد ان الناصرة ستبقى موحدة وقال:"الناصرة مدينة البشارة والمحبة والتأخي والتسامح , نحن جميعاً اخوة واهل في الناصرة , لا يوجد اي شيء بيني وبين رئيسة مجلس الطائفة عفاف توما , من يريد زرع الفتن يزرعه في مكان أخر , الناصرة ستبقى موحدة بأهلها ".