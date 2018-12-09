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الاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة البشارة بالناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



احتفلت مدينة الناصرة مساء اليوم الاحد باضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة البشارة قرب كنيسة البشارة للروم الارثوذكس في منطقة العين بالتعاون بين مجلس الطائفة الارثوذكسية وبلدية الناصرة .


تخلل البرنامج كلمات ترحيبية واضاءة الشجرة بحضور رجال دين ورئيس بلدية الناصرة علي سلام وعضو الكنيست د.يوسف جبارين واعضاء البلدية وشخصيات اعتبارية .

وفي كلمته رحب رئيس البلدية بالحضور وأكد ان الناصرة ستبقى موحدة وقال:"الناصرة مدينة البشارة والمحبة والتأخي والتسامح , نحن جميعاً اخوة واهل في الناصرة , لا يوجد اي شيء بيني وبين رئيسة مجلس الطائفة عفاف توما , من يريد زرع الفتن يزرعه في مكان أخر , الناصرة ستبقى موحدة بأهلها ".




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