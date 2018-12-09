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مجلس كفر مندا يقدم طلب رسمي لنقل مجمع مياه الصرف الصحي المحاذي للقرية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تلبية لدعوة إدارة المجلس المحلي، زار وفد رفيع المستوى من سلطة المياه يرأسه مديره العام السيد جيورا شاحم قرية كفر مندا، وذلك للاطلاع على عدة أمور تخص شبكات المياه والصرف الصحي والاضرار البيئية الناتجة عنها في محيط القرية.


حيث عقد جلسة مع الوفد بحضور رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، مهندس المجلس عادل قدح، المهندس سعد قدح، المستشار القضائي المحامي تميم عبد الحليم، وقد اطلع الوفد على الاضرار التي يسببها معمل تنقية مياه الصرف الصحي "البطوف" المحاذي للقرية، من ناحية منع توسيع مسطح القرية جنوباً بالإضافة الى الاضرار البيئية والصحية.

وقد تقدم المجلس المحلي بطلب رسمي لنقل او الغاء مجمع مياه الصرف الصحي "البطوف" وربط القرية بشبكة أخرى، كما تم تقديم طلب بالفاء بئر المياه في منطقة صمّة غربي الشارع الرئيسي لما يسببه من منع تطوير المنطقة المحاذية له.

كما قام الوفد بجولة ميدانية للاطلاع على تسرب مياه المجاري بجانب منطقة المعاصر، والوديات المليئة بمياه المجاري في سهل البطوف، وعدم اهتمام وتقصير اتحاد المياه والصرف الصحي بهذه الأمور.

وفد سلطة المياه وعد بأخذ جميع المطالب بمحمل الجد ومتابعتها مع المجلس المحلي لايجاد الحلول المناسبة.




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