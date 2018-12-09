سكان, حي, وادي, حصين, عرابة, يحصلون, على, رخص, بناء,

بعد معاناة طويلة لسنوات عديدة من مخالفات البناء ودون شوارع ولا كهرباء تمكن تسعة مواطنين من سكان حي وادي حصين عرابة من الحصول على ترخيص لبيوتهم في احتفال في لجنة التنظيم بحضور رئيس لجنة التنظيم نبيل ظاهر ورئيس بلدية عرابة السابق علي عاصله والحالي عمر واكد وادارة لجنة التنظيم واهالي الحي والمهندسين .

والقيت كلمات لنبيل ظاهر وعمر واكد رئيس بلدية عرابة الذي شكر من خلالها كل من عمل على هذا الانجاز وانهاء معاناة اهالي حي وادي حصين من جهته اكد علي عاصله الرئيس السابق لبلدية عرابة بان هذه اللحظات ادخلت السعادة لبيوت اهالي حي وادي حصين بعد جهد كبير من بلدية عرابة ونبيل ظاهر رئيس اللجنة وطاقم العمل في اللجنة وشكر بشكل خاص رئيس اللجنة على جهوده خلال فترة عمله خلال السنوات الماضية التي احدث منقلبا وتقدما ملحوظا لتحرير رخص بناء في عرابة .اصحاب البيوت التي حصلت على رخص بناء هم :سامي خطيب ,علي حسن قراقره ,فهيم ببدارنه ,تميم بدارنه ,محمود ابو جازي بدارنه ,الحاج سعود شلش ,حسام احمد قراقره ,مصلح نجار وموسى نصار.