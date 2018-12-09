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وقفة إحتجاجية على مفرق عرب الهيب إحتجاجاً على مخطط شارع 77



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 شارك العشرات عصر اليوم الاحد في وقفة إحتجاجية على مفرق عرب الهيب إحتجاجاً على مخطط شارع 77 والذي يضر بالقرى العزير، عرب الهيب، رمانة.


وقد رفع المتظاهرون شعارات مطالبين الجهات المختصة بالتدخل وحل المشكلة .




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