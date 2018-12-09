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اطلاق النار على المكتب الخاص لرئيس المجلس المحلي جديدة المكر المهندس سهيل ملحم



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قام مشتبهون هذه الليلة بإطلاق النار على المكتب الخاص لمدرسة السواقة التي يمتلكها رئيس مجلس محلي جديدة المكر، المهندس سهيل ملحم، حيث تسبب الاعتداء بأضرار جسيمة للمكتب وتم تعطيل العمل للموظفين.


وقامت الشرطة بالوصول الى المكان الذي يتواجد في مركز بلدة جديدة المكر وفي احد الشوارع المركزية، حيث قام المحققين بجمع الادلة وتصوير المكان وسماع شهادة رئيس المجلس سهيل ملحم والبدء بالتحقيق.

وعقب رئيس المجلس سهيل ملحم على الاعتداء بقوله "الاعتداء واضح انه يأتي من ضعفاء النفوس وليس لدي اي عدو ولا اتهم اي احد وانا شبه متأكد ان الخلفية ليست الانتخابات الاخيرة في جديدة المكر وانا على يقين ان هذه محاولة لزرع الفتنه والبلبلة وخلق جو من الارهاب المجتمعي في البلد" واضاف ملحم "بلدي جديدة المكر اقوى من العنف واهلي في البلد اوعى وارقى من ان يستعملوا العنف كوسيله او نهج حياة"




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