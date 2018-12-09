وزير, الداخلية, يدعو, لفحص, تعيين, رجا, زعاترة, نائباً, لرئيس, بلدية, حيفا,

تعرض عضو بلدية حيفا رجا زعاترة لهجوم من عدة أحزاب على رأسهم وزير الداخلية أريه درعي وزعيم حزب "يش عتيد" يائير لابيد، مُطالبين رئيسة بلدية حيفا المنتخبة "عينات كاليش" بإلغاء تعيين زعاترة نائبًا لها بسبب مواقفه السياسية.

وقد طالبوا بعدم تعيين زعاترة معقبين:"لا يمكن تعيين نائب رئيس بلدية حيفا كان له تصريحات تؤيد حماس وحزب الله".وفي حديثه عقّب النائب ايمن عودة، رئيس القائمة المشتركة: "هذه محاولة سافرة لإسكات الصوت الديمقراطي الصميمي لرجا زعاترة وأهالي حيفا العرب واليهود الديمقراطيين الذي فقط قبل شهر أعطوا الثقة بقوة للجبهة. وقال عودة بأن صغار اليمين يتعلمون من معلّمهم نتنياهو كيف يكسبوا الأصوات من خلال مهاجمة العرب سياسيًّا"!!وأضاف عودة: "رجا زعاترة مفولذ بالعمل الوطني ولا تضيره صرخات اليمين، ولكن الأهم هو تعزيز الشراكة العربية اليهودية المبنية على الندية وعلى قيم السلام والديمقراطية والمساواة، وأن تنتصر حيفا على اليمين محليًا وقطريًا.