نزارين تورز تفتتح فرعها الجديد في كرمئيل

افتتحت شركة نزارين تورز للسياحة والسفر فرعها الجديد في كرمئيل، مساء اليوم الاثنين 03.12.2018، وذلك بنقل الفرع القديم إلى مجمع ماي سنتر بجانب مجمع حوتسوت وبيج كرمئيل، بحلة جديدة مميزة، تهدف إلى زيادة طاقم العاملين وتقديم المزيد من الخدمات في مجال السياحة والسفر في شمال البلاد.