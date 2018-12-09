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الهستدروت تعلن نزاع عمل في مستشفى هداسا في القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعلنت الهستدروت قبل قليل عن نزاع عمل في مستشفى هداسا في القدس وذلك في اعقاب نضال عمال "نس تكنولوجيا" الذين يعملون في المستشفى. وسيشمل الاضراب حوالي 3000 موظفا وعاملا في المستشفى، حيث يقف وراء هذا الاعلان طلب استيعاب عمال "نس تكنولوجيا" للتشغيل المباشر الذين يعملون هذه الاثناء من قبل شركة مقاولة في مجال الحوسبة والدعم التقني في المستشفى.  


وتطالب الهستدروت من خلال اعلان نزاع العمل المذكور اجراء مفاوضات بكل ما يتعلق بالتغييرات التنظيمية التي من المتوقع إجراؤها من قبل ادارة المستشفى (هذه التغييرات التي بدأت فعليا على ارض الواقع) خاصة في شعبة الحوسبة والدعم التقني. وتحذر الهستدروت ان ادارة مستشفى هداسا تتصرف بشكل لا يمكن قبوله بتاتا فيما يتعلق بعلاقات العمل عامة وبالتحديد في القطاع العام.  

يشار الى انه قبل اسبوع قبلت محكمة العمل اللوائية في القدس طلب الهستدروت وقررت ان ادارة شركة "نس تكنولوجيا" وادارة "هداسا" قد اوقفت اضرابا بشكل مخالف للقانون من خلال ادخال عمال من الخارج لإشغال مكان عمل موظفي "نس تكنولوجيا" المضربين. وفي رسالة شديدة اللهجة  أرسلتها الهستدروت نهاية الاسبوع، كانت قد حذرت خلالها من المطالبة باتخاذ اجراءات تتعلق بإهانة وتجاهل قرار محكمة، وذلك بعد ان قامت ادارة "نس تكنولوجيا" و"هداسا" بعدم الانصياع لقرار صادر عن المحكمة واستمرارها بتشغيل عمال خارجيين على الرغم من قرار المحكمة.         

وقال رئيس الهستدروت في لواء القدس داني بونفيل:" ان ادارة مستشفى هداسا يجب ان تتحمل المسؤولية على كل ما يحدث في المستشفى، وتوفير الحلول وعدم التهرب، وان تسمح لعمال شركة نس تكنولوجيا التصرف بحرية. كل يوم تقوم ادارة هداسا بإحضار عمال مقاولة  ليحلوا محل عمال شركة نس تكنولوجيا المضربين، وهذا الامر يمس بشكل مباشر بالعمال ويؤدي الى كسر الاضراب، ولن نسمح بتكرار هذا الامر".  

وقال رئيس لجنة العاملين في "هداسا" امنون بروخيان:" جميع عمال مستشفى هداسا يقفون جنبا الى جنب مع عمال نس تكنولوجيا ويتضامنون معهم في نضالهم العادل".
الهستدروت تعلن نزاع عمل في مستشفى هداسا في القدس




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