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الليلة:إضاءة شجرة الميلاد في ساحة البشارة في الناصرة



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تستعد مدينة الناصرة اليوم الاحد لحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد وذلك في ساحة البشارة قرب كنيسة البشارة للروم الارثوذكس في منطقة العين بالتعاون بين مجلس الطائفة الارثوذكسية وبلدية الناصرة .


سيتخلل البرنامج كلمات ترحيبية واضاءة الشجرة بحضور رجال دين ورئيس البلدية وشخصيات اعتبارية .
الليلة:إضاءة شجرة الميلاد في ساحة البشارة في الناصرة




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- امل الحياة

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