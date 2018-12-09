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العثور على عشرات الاسلحة في البلدات العربية خلال نشاط لشرطة الشمال



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنها عثرت على عشرات الاسلحة في البلدات العربية خلال الشهر الاخير , حيث أكدت الشرطة في بيانها انها تعمل جاهدة لضبط اكبر عدد من الاسلحة حتى لا يتم استعمالها وتشكيل خطر على المواطنين .


وأضاف بيان الشرطة أنها عثرت على اسلحة من انواع مختلفة منها مسدسات واسلحة من نوع كارلو وذخيرة في بلدات مختلفة منها سخنين والرينة وشفاعمرو والشبلي ودير الاسد وكفرمندا وطوبا والناصرة".




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