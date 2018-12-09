بينت:, عملية, درع, الشمال, ستستمر, لأشهر,

قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي زعيم البيت اليهودي نفتالي بينت، إن عملية "درع الشمال" ستستمر بضعة اشهر كما يبدو، مضيفا ان تدمير انفاق حزب الله قرب الحدود مع لبنان هو عملية هندسية معقدة.

ووصف بينت وهو عضو في المجلس الوزاري لشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" هذه الانفاق بسلاح الخيار الاخير لحزب الله، والتي يسعى من خلالها الى ادخال عدد كبير من المقاتلين الى الأراضي الإسرائيلية.وقال بينت للإذاعة الإسرائيلية إن لدى حزب الله نحو 140 ألف "قذيفة صاروخية"، مدعيا أن غالبيتها ليست دقيقة، الا انها مع ذلك تشكل تهديدا.وأضاف بأن إسرائيل تراقب عن كثب جهود إيران لتطوير "القذائف الصاروخية" لدى حزب الله وجعلها تتمتع بقدرة عالية على إصابة الأهداف.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام ان الجيش اللبناني دفع بعدد من الدوريات المؤللة والدبابات قرب الحدود الليلة الماضية، بعد ان اجتازت قوة لجيش الاحتلال السياج الحدودي في بلدة ميس الجبل وأجرت عمليات تمشط في محلة كروم الشراقي ضمن منطقة الخط الأزرق.