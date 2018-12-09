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يوفنتوس يتأهب لاقتناص نجم سان جيرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحاول نادي يوفنتوس، التعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزانة البيانكونيري منذ نحو 22 عامًا.


وبدأ يوفنتوس مشواره بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للبطولة، قادمًا من ريال مدريد في الصيف الماضي.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن أندريا أنيلي، رئيس يوفنتوس، يتأهب للتعاقد مع كيليان مبابي، موهبة باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، مستغلا الأزمات التي يعاني منها الفريق الباريسي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأوضح الموقع أن التوتر الشديد بين سان جيرمان واليويفا، بشأن قواعد اللعب المالي النظيف، قد يضع مبابي على قائمة الراحلين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بجانب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشار الموقع إلى أن سان جيرمان قد يُجبر على بيع أحد نجومه في الصيف، في ظل الخوف من فرض غرامات كبيرة على الفريق.
يوفنتوس يتأهب لاقتناص نجم سان جيرمان




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