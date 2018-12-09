تسريب, صورة, رومانسية, لـ, هيفاء, وهبي, ومدير, أعمالها, تثير, التساؤلات!,

تداول رواد السوشيال ميديا صورة رومانسية تجمع هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري، مما دفع الكثيرون للتساؤل مجدداً عما إذا كانا قد تزوجا سراً ويمهدان بهذه الصورة لإعلان الخبر للجمهور.

وكانت أغلب التعليقات المصاحبة للصورة التي انتشرت بقوة، تدور حول فكرة أن النجمة اللبنانية ستعلن زواجها قريباً، خاصة بعد أن ظهرت في الصورة وهي تسند جبهتها إلى مدير أعمالها وتحتضن يديه بيديها في رومانسية واضحة، حيث كانت تنظر للكاميرا بثقة شديدة.وطالب الكثير من محبي هيفاء وهبي، نجمتهم المفضلة بتوضيح الأمر بشكل رسمي بعد أن كثرت الأقاويل حول مسألة زواجها، مؤكدين أنه ليس هناك ما يدفعها لإخفاء الأمر ثم إثرة حيرة الجمهور بتلك الصور المسربة.وكانت النجمة اللبنانية قد وجدت نفسها مؤخراً طرفاً في أزمة لا تخصها، عندما تم تعديل صور لها بفستان جريء ليبدو شبه عارٍ لإقحامها في أزمة فستان رانيا يوسف الكاشف، ولكنها ردت على الأمر بثقة واضحة، حيث أثبتت كذب الادعاءات حولها.